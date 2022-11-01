В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России

Отказ предпринимателей Олега Тинькова и Николая Сторонского от российского гражданства — их право. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это их право. Их бизнеса здесь почти не осталось, они не являются частью предпринимательской жизни страны», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Об отказе от гражданства России основатель банка «Тинькофф» сообщил накануне в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сопроводив пост фотографией документа, подтверждающего этот факт. Позже данная публикация была удалена. По словам Тинькова, произошло «загадочное исчезновение» поста.

В тот же день стало известно об отказе от российского гражданства основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского.