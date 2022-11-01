Олег Тиньков удалил свой пост в соцсетях об отказе от гражданства РФ
Бизнесмен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил публикацию в своем Instagram-аккаунте (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что он отказывается от российского гражданства.
Ранее, 31 октября, предприниматель опубликовал сообщение с текстом «Я принял решение отказаться от российского гражданства» в своем аккаунте. Кроме того, он опубликовал фото документа о выходе из гражданства, датированного 26 октября.
В данный момент публикация удалена.