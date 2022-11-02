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Сомнолог рассказала о причинах и опасности лунатизма

Сомнолог Завалко: недосыпание и стресс могут спровоцировать лунатизм
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Лунатизм является парасомнией — состоянием неполного перехода между глубоким медленным сном и бодрствованием. Об этом явлении «Известиям» рассказала врач невролог-сомнолог, ведущий эксперт онлайн-сервиса по коррекции бессонницы Somly.ru Ирина Завалко.

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Как пояснила специалист, состояние лунатизма, или, по-другому, снохождения, обусловлено тем, что процессы, происходящие во время сна и бодрствования, перемешиваются между собой.

«К лунатизму однозначно доказана наследственная предрасположенность. Провоцируются эпизоды лунатизма недосыпанием, стрессом, повышенными нагрузками, инфекционными заболеваниями, протекающими с высокой температурой тела, дискомфортом в спальне (например, жарко)», — уточнила Завалко.

По словам сомнолога, несмотря на наличие в современной фармакологии препаратов, способных снизить частоту и выраженность лунатизма, они применяются крайне редко. Дело в том, что сам по себе лунатизм не опасен для здоровья, а риски связаны лишь с конкретными действиями при снохождении, например возможностью упасть или удариться.

Кроме того, такое явление чаще всего встречается у детей 57 лет и с возрастом частота эпизодов, как правило, снижается у большинства до нуля. Вместе с тем препараты, применяемые при лунатизме, имеют выраженные побочные действия.

«Задача врача в такой ситуации лишь убедиться, что за лунатизмом не скрывается неврологическое заболевание, например эпилепсия, и рассказать о необходимости безопасного обустройства спальни (отсутствие острых углов, острых предметов, при необходимости специальные замки на окна и двери), а также о провоцирующих факторов, чтобы человек их избегал», — резюмировала Завалко.

31 октября врач-сомнолог Роман Бузунов перечислил способы, которые могут помочь справиться с бессонницей. По его словам, бессонница больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич.

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