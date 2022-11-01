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На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство
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На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На аэродроме в Псковской области, где в ранее результате взрывов были повреждены два вертолета Ка-52, предположительно обнаружили взрывное устройство. Об этом стало известно во вторник, 1 ноября.

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По данным «Известий», устройство было обнаружено днем 31 октября во время осмотра места происшествия с вертолетами сотрудниками спецслужб. Подозрительный предмет размером 40 на 10 сантиметров был прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28, который также находится на этом аэродроме.

По предварительным данным, мощность взрывчатки составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Сейчас на месте продолжают работу силовые структуры.

В качестве одной из возможных версий ЧП с вертолетами, следствием рассматривается диверсия.

31 октября сообщалось, что в Псковской области два вертолета Ка-52 получили повреждения при взрывах. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября, на территории вертолетной площадки в Островском районе. Тогда произошли три взрыва, в результате которых и пострадали вертолеты Ка-52, принадлежащие 2-й эскадрильи 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Позднее стало известно, что в момент произошедшего вертолеты находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части вертолетной площадки. У них были частично сняты оборудование и агрегаты.

При взрывах повреждение получила обшивка обоих вертолетов.

Причины взрывов на сегодняшний день не установлены, обстоятельства произошедшего выясняются.

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