Поврежденные при взрывах вертолеты Ка-52 под Псковом находились на ремонте

Два вертолета Ка-52, которые были повреждены при взрывах в Псковской области, в момент произошедшего находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части вертолетной площадки. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил источник «Известий».

По данным источника, оба вертолета были не в летном состоянии. У них были частично сняты оборудование и агрегаты.

При взрывах повреждение получила обшивка обоих вертолетов.

Ранее в этот день стало известно, что вертолеты Ка-52 получили повреждения при взрывах. Сообщалось, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября, на территории вертолетной площадки в Островском районе. Тогда произошли три взрыва, в результате которых и пострадали вертолеты Ка-52, принадлежащие 2-й эскадрильи 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Причины взрывов на сегодняшний день не установлены, обстоятельства произошедшего выясняются.

27 октября стало известно, что на севере Томской области произошел пожар в ремонтном боксе арочного типа с вертолетом Ми-8 внутри. В результате пожара машина полностью сгорела, также обгорел ангар. Общая площадь возгорания составила 480 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправного отопителя.