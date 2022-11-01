Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Японии решило сохранить участие в «Сахалине-1»
Мир
Клинтон потребовала у Трампа $1 млн из-за обвинений в попытке влиять на выборы
Мир
Украинский лоббист раскрыл страх Зеленского остаться без денег США
Экономика
В ОПЕК предрекли Европе и США скорую рецессию
Происшествия
В селе под Омском пять человек отравились угарным газом
Недвижимость
Площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%
Экономика
Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы
Армия
В России испытали ружье-антидрон для подавления беспилотников США
Политика
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Мир
При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек

При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек

0
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовое судно затонуло в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Буквально смыло с палубы»: в Баренцевом море затонуло судно с моряками
Два человека спасены, один моряк найден мертвым, поиски еще 16 человек продолжаются

По информации источника, причиной происшествия стал отказ двигателя.

«31 октября около 20.00 (15.00 мск) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести», — указали журналисты.

Также сообщается, что в район ЧП были направлены патрульные корабли для проведения поисково-спасательных работ.

В августе сообщалось, что грузовое судно и танкер столкнулись у берегов Японии. В результате столкновения грузовое судно было повреждено и затоплено. Никто из 14 членов экипажа грузового судна и шесть человек на борту танкера не пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022