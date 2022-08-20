Грузовое судно и танкер столкнулись у берегов Японии

Японский танкер Ryoshin Maru и грузовое судно Shin Hai 99 под флагом Белиза столкнулись 20 августа у берегов префектуры Вакаяма в западной части основного острова Хонсю. Пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал NHK.

В результате столкновения грузовое судно было повреждено и затоплено. Также произошла утечка нефти, которая, предположительно, была топливом.

Отмечается, что никто из 14 членов экипажа грузового судна и шести человек на борту танкера не пострадали.

Грузовое судно перевозило стальные материалы из города Кавасаки в Китакюсю, а танкер направлялся из города Кобе в Касиму.

В настоящее время береговая охрана Японии ведет работы по удалению нефти и устанавливает причины аварии.

Ранее, 30 июля, пассажирский катер, на борту которого были 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае. За медицинской помощью обратились девять человек, один был госпитализирован. Отмечалось, что оба судна остались на плаву, но капитан катера скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили нетрезвым.

Следователи установили, что катер пересекал траекторию движения сухогруза на небезопасном расстоянии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.