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Режиссер Юрий Грымов высказался о мобилизации артистов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В интервью «Известиям» художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что думает по поводу призыва артистов в армию. Как только была объявлена мобилизация, Союз театральных деятелей России на своем сайте разместил информацию о том, как можно оформить бронь сотрудникам театров.

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«Я не попадаю под мобилизацию. Возраст. А кто-то из коллег попадает. Служить или нет? А чем отличается артист от шахтера? Ничем. Если есть у кого-то бронь, то значит это на законных основаниях. Я вообще за здравый смысл», — ответил Грымов на вопрос о необходимости идти служить в армию.

Он уверен, что цивилизованные общества должны жить по закону.

«Общество, если оно считает себя цивилизованным, должно жить по закону. А неотвратимость наказания должна сдерживать от необдуманных поступков», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 1 ноября, в 10:00

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