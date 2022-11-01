Эксперт рассказала о новых правилах поверки счетчиков с 1 ноября

Новые правила поверки счетчиков, призванные усилить механизм борьбы с мошенниками и стандартизировать работу по проверке оборудования, вступили в силу 1 ноября. Об этом во вторник сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — сказала она агентству «Прайм».

Лебединская добавила, что теперь у компаний, проводящих поверку, должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура проверки.

Новый ГОСТ, по словам эксперта, скорее всего, не повлияет на платежи за услуги ЖКХ, так как большинство граждан не проводят поверки счетчика, а сразу меняют его на новый при необходимости. При этом средний срок проверки счетчика на горячую воду — четыре года, а прибора измерения расхода холодной воды — шесть лет.

«За это время счетчик изнашивается», — заключила она.

Ранее, 28 октября, о ГОСТе поверки счетчиков воды рассказали в Росстандарте. По появившимся данным, теперь, чтобы избежать контакта с мошенниками, можно проверить компетентность специалистов той или иной организации в специальном реестре на сайте Росаккредитации.