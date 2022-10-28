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В Росстандарте рассказали о ГОСТе поверки счетчиков воды

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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С 1 ноября вступают в силу правила поверки счетчиков горячей и холодной воды — ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки». «Известиям» в пресс-службе Росстандарта рассказали, что определяет новый документ.

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В частности, ГОСТ впервые определяет способы для поверки приборов для измерения объемов потребления ресурсов, пояснила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Она пояснила, что проводить такие работы могут только аккредитованные компании.

При этом, чтобы избежать контакта с мошенниками, можно проверить компетентность специалистов той или иной организации в специальном реестре на сайте Росаккредитации.

«Специалисты добросовестных компаний, которые работают по ГОСТ и имеют лицензию, никогда не звонят никому сами и не ходят по квартирам из-за сильной загруженности. Если к вам обратился такой сотрудник, можно с очень высокой долей вероятности говорить, что это аферист», — рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Татьяна Разворотнева.

Также важно знать, что счетчики горячей и холодной воды практически никогда не проходят поверку одновременно: как правило, они служат разный период, сказала парламентарий. По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, обычно это четыре года для приборов измерения горячей воды и шесть — для холодной. Если же не сделать поверку вовремя, плата за ЖКХ начисляется по нормативу, который обычно завышен, напомнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стандарта процедура: в РФ появился ГОСТ поверки счетчиков воды

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