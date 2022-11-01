Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%
Экономика
Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы
Армия
В России испытали ружье-антидрон для подавления беспилотников США
Политика
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Сюжет:

Дипломат оценил значимость зерновой сделки для России

0
Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») наносит России политический ущерб и экономически ничего не дает, рассказал «Известиям» 1 ноября экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
Москва предупредила, что предприятие неминуемо подпадет под демилитаризацию

«Мы пошли на это, наверное, в ответ на просьбу генерального секретаря ООН и Турции. Это была добрая воля с нашей стороны. Мы не рассчитывали получить какие-либо дивиденды. Но мы так же не рассчитывали, что за этой сделкой кроются серьезные проблемы, которые подготавливали западные страны и Украина. В частности, диверсию против российского флота. Тот факт, что морские дроны проходили по морским коридорам для перевозки зерна, говорит о том, что эта операция была спланирована заранее. Скорее всего, это делали западные спецслужбы», — отметил он.

Решение приостановить реализацию соглашения — вполне логично, отметил дипломат.

«Мы должны дождаться объяснений: как эти диверсии были произведены через коридоры, выделенные для морских перевозок. Я считаю, нам нечего делать в этой сделке. Экономические дивиденды от нее получает Украина. Политически нам это тоже не выгодно — мы таким образом признали проблему вывоза украинского зерна. А в результате обязательства, которые брали на себя и генеральный секретарь ООН, и Турция — они ничего не выполнили. Пора от этой сделки отказаться. Мы, кроме террористических дронов, запущенных по Севастополю, от нее ничего не получили», — резюмировал он.

Движение по «зерновому коридору» безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено. Это сделано до прояснения ситуации вокруг террористической акции против военного флота и гражданских судов в Севастополе, которую совершила Украина, заявили 31 октября в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальше по коридору: движение в черноморской зоне безопасности приостановлено

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022