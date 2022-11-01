Дипломат оценил значимость зерновой сделки для России

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») наносит России политический ущерб и экономически ничего не дает, рассказал «Известиям» 1 ноября экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Мы пошли на это, наверное, в ответ на просьбу генерального секретаря ООН и Турции. Это была добрая воля с нашей стороны. Мы не рассчитывали получить какие-либо дивиденды. Но мы так же не рассчитывали, что за этой сделкой кроются серьезные проблемы, которые подготавливали западные страны и Украина. В частности, диверсию против российского флота. Тот факт, что морские дроны проходили по морским коридорам для перевозки зерна, говорит о том, что эта операция была спланирована заранее. Скорее всего, это делали западные спецслужбы», — отметил он.

Решение приостановить реализацию соглашения — вполне логично, отметил дипломат.

«Мы должны дождаться объяснений: как эти диверсии были произведены через коридоры, выделенные для морских перевозок. Я считаю, нам нечего делать в этой сделке. Экономические дивиденды от нее получает Украина. Политически нам это тоже не выгодно — мы таким образом признали проблему вывоза украинского зерна. А в результате обязательства, которые брали на себя и генеральный секретарь ООН, и Турция — они ничего не выполнили. Пора от этой сделки отказаться. Мы, кроме террористических дронов, запущенных по Севастополю, от нее ничего не получили», — резюмировал он.

Движение по «зерновому коридору» безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено. Это сделано до прояснения ситуации вокруг террористической акции против военного флота и гражданских судов в Севастополе, которую совершила Украина, заявили 31 октября в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальше по коридору: движение в черноморской зоне безопасности приостановлено