Минобороны заявило о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации, завершились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в понедельник, 31 октября.

Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу. Генштаб РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

«В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что дальнейшая работа военкоматов будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Также военкоматам предписано вернуться к работе в штатном режиме, а пункты сбора и все сооружения, которые были выделены для мероприятий по мобилизации, должны перейти на функционирование по своему назначению.

С 1 ноября в России стартует призыв на срочную военную службу, в этом году он начинается на месяц позже, чем обычно. В Генштабе ранее пообещали, что срочников не отправят в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.Ru».

14 октября президент России Владимир Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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