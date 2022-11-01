Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России
Мир
МАГАТЭ начало инспекцию двух объектов на территории Украины
Политика
Путин назвал нереалистичной политику исключения РФ из международных форматов
Туризм
Росавиация утвердила субсидируемые региональные маршруты на 2023 год
Мир
Боррель заявил о необходимости сохранить зерновую сделку
Мир
США поддержат усилия ООН по сохранению зерновой сделки
Мир
В Германии сообщили о почти стопроцентном заполнении газохранилищ
Общество
Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области
Политика
В Сочи начался саммит Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Мир
Посольство РФ призвало Лондон действовать в правовом поле Конвенции по биооружию
Мир
В ООН заявили о продолжении действия зерновой сделки без РФ
Сюжет:

Минобороны заявило о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации, завершились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в понедельник, 31 октября.

Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу. Генштаб РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
Владимир Путин заявил, что надо внести коррективы в строительство Вооруженных сил

«В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что дальнейшая работа военкоматов будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Также военкоматам предписано вернуться к работе в штатном режиме, а пункты сбора и все сооружения, которые были выделены для мероприятий по мобилизации, должны перейти на функционирование по своему назначению.

С 1 ноября в России стартует призыв на срочную военную службу, в этом году он начинается на месяц позже, чем обычно. В Генштабе ранее пообещали, что срочников не отправят в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.Ru».

14 октября президент России Владимир Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022