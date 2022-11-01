С добытчиков драгметаллов предложили взыскать 127,5 млрд рублей за возможный ущерб

С добывающей драгоценные металлы в Камчатском крае компании «Корякгеолдобыча» могут потребовать 125,7 млрд рублей за ущерб природе. Организация «Экологическая безопасность» уже направила досудебную претензию руководителю Северо-восточного территориального управления Росрыболовства Юрию Татаринову, узнали «Известия».

Экологи хотят, чтобы ведомство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и организации «Главрыбвод» подсчитать ущерб, который мог быть нанесен популяции лососевых в бассейне реки Вывенка от разработки месторождения россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного горного узла с 2001 по 2021 годы.

Свои претензии экологи основывают на исследовании географического факультета МГУ. Ученые пришли к выводу, что из-за разработки месторождений россыпных драгоценных металлов могли быть загрязнены река Вывенка, а также ее притоки. Из-за повышения мутности воды до критического состояния в бассейне реки полностью исчезли рыбы популяции лососевых — чавыча, нерка, горбуша, кета и другие. В исследовании МГУ сказано, что общий ущерб составил 125,7 млрд рублей.

Между тем загрязнение рек из-за добытчиков россыпных драгоценных металлов — проблема для всего Камчатского края, уверен руководитель общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. По его мнению, под угрозой находится вся популяция лососевых на полуострове. Ежегодно там добывается от 120 тыс. т до 300 тыс. т лососевых — это больше половины всего вылова в России.

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Золото без рыбки: экологи заявили об угрозе исчезновения лососевых на Камчатке