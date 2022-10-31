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Telegram получил 2 млн новых пользователей за сутки из-за сбоя в WhatsApp

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из-за сбоя в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России 25 октября Telegram получил дополнительно около 2 млн новых пользователей. Это следует 31 октября из аналитических данных компании Mediascope, с которыми ознакомились «Известия».

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В день сбоя в мессенджер Telegram вошли 50 млн пользователей, что почти на 2 млн больше, чем максимальная среднесуточная посещаемость сервиса за другой месяц, указано в аналитике.

В среднем ежемесячно в Telegram приходят 2–2,5 млн новых пользователей в России. Если с 1 по 25 сентября их среднесуточная посещаемость увеличилась с 43,6 млн до 46 млн, а с 1 по 25 октября среднесуточная посещаемость достигала 48 млн, то 25 октября среднесуточная посещаемость резко увеличилась с 48 млн до 50 млн пользователей, что является рекордным показателем для мессенджера.

«Очевидно, пользователи в этот день из-за сбоя в работе WhatsApp стали искать альтернативу. Благодаря сбою в работе WhatsApp, Telegram получил порядка 2 млн новых пользователей. Но в последующие дни они перестали заходить в соцсеть», — сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам Зыкова, если приток новых пользователей продолжится в том же темпе, то по среднемесячной аудитории Telegram может обогнать WhatsApp (73 млн пользователей среднесуточно) уже осенью 2023 года.

25 октября сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp наблюдался глобальный сбой. На проблемы жаловались пользователи из разных стран. Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступало из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

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