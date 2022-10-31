Эксперт Беспалов рассказал о рекордном росте цен в еврозоне

Инфляция в еврозоне в октябре установила новый рекорд. Об этом 31 октября «Известиям» рассказал аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

«Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в еврозоне по итогам октября увеличилась до исторического рекорда, составив 10,7% год к году. Показатель превзошел консенсус-прогноз. По данным Trading Economics, аналитики ожидали роста инфляции до 10,2%», — сообщил он.

При этом в отдельных странах, таких как Латвия, Литва и Эстония, годовая инфляция в октябре снова превысила 20%, отметил эксперт.

«В Италии годовой рост цен перешагнул двузначный порог — в октябре инфляция выросла до 12,8% по сравнению с 9,4% в сентябре», — продолжил аналитик.

По его словам, основным источником роста цен в еврозоне остаются энергоресурсы, которые в октябре подорожали за год на 41,9% по сравнению с 40,7% в сентябре.

«Продолжило расти в цене и продовольствие — цены на пищевые продукты, алкоголь и табак в октябре выросли за год на 13,1% по сравнению с 11,8% в сентябре. Хотя текущая оценка является предварительной, а финальные данные мы узнаем лишь в середине ноября, уже сейчас можно говорить о том, что рост цен, вероятно, останется двузначным», — предположил Беспалов.

Хотя цены на газ в Европе в последние месяцы снижались, чему способствовала в том числе теплая погода, неопределенность относительно их дальнейшей траектории сохраняется, а значит, сохраняются и риски продолжения роста инфляции в связи с этим фактором, добавил он.

Ранее в этот день Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне в октябре установила очередной рекорд в 10,7% в годовом исчислении. Ключевым фактором ускорения инфляции европейское статистическое агентство назвало рост цен на энергоресурсы, который составил 41,9%.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.