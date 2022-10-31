Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»

Центральный банк (ЦБ) России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», сообщил регулятор в понедельник, 31 октября.

«Банк России 31.10.2022 принял решение о регистрации небанковской кредитной организации «Инкахран» (акционерное общество) в качестве оператора платежной системы «Астрасенд», — говорится в сообщении.

Как следует из правил, опубликованных на сайте «Астрасенд», платежная система проводит переводы средств за границу и внутри России. Прием и выдача денежных средств осуществляются в российских рублях или долларах США.

Это уже вторая платежная система, зарегистрированная в 2022 году. Первой стала Hello. О том, что ЦБ внес ее в соответствующий реестр, сообщалось 19 апреля.