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Гроссмейстер Анатолий Карпов попал в реанимацию. Главное

Гроссмейстер Анатолий Карпов попал в реанимацию с тяжелыми травмами
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Фото: Global Look Press/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL via www.imag
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Чемпион мира по шахматам, экс-депутат от «Единой России» Анатолий Карпов попал в реанимацию. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Почему Анатолий Карпов попал в больницу

Одним из первых о попадании Карпова в больницу сообщил бизнесмен Андрей Ковалев. По его словам, причиной госпитализации стало нападение на шахматиста на выходе из здания нижней палаты парламента.

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Однако источники «Известий» располагают другой информацией. По их данным, речь идет о неудачном падении в состоянии алкогольного опьянения. Экс-парламентария обнаружили без сознания. Прибывшие на место медики «скорой» доставили его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Версию о падении также подтвердила дочь гроссмейстера Софья.

Какие травмы получил Анатолий Карпов

Источники утверждают, что у Карпова диагностировали перелом левой бедренной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние бывшего депутата оценивается как тяжелое, посетителей к нему не пускают. По словам Ковалева, гроссмейстер введен в искусственную кому.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Кто такой Анатолий Карпов

В 1975 году Карпов завоевал титул 12-го чемпиона мира по шахматам и сохранял это звание вплоть до 1985 года, пока не уступил Гарри Каспарову (имеет статус иноагента в РФ). Занимал пост депутата Госдумы VI и VII созывов в 2011–2019 годах.

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