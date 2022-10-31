Гроссмейстер Анатолий Карпов попал в реанимацию. Главное

Чемпион мира по шахматам, экс-депутат от «Единой России» Анатолий Карпов попал в реанимацию. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Почему Анатолий Карпов попал в больницу

Одним из первых о попадании Карпова в больницу сообщил бизнесмен Андрей Ковалев. По его словам, причиной госпитализации стало нападение на шахматиста на выходе из здания нижней палаты парламента.

Однако источники «Известий» располагают другой информацией. По их данным, речь идет о неудачном падении в состоянии алкогольного опьянения. Экс-парламентария обнаружили без сознания. Прибывшие на место медики «скорой» доставили его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Версию о падении также подтвердила дочь гроссмейстера Софья.

Какие травмы получил Анатолий Карпов

Источники утверждают, что у Карпова диагностировали перелом левой бедренной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние бывшего депутата оценивается как тяжелое, посетителей к нему не пускают. По словам Ковалева, гроссмейстер введен в искусственную кому.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Кто такой Анатолий Карпов

В 1975 году Карпов завоевал титул 12-го чемпиона мира по шахматам и сохранял это звание вплоть до 1985 года, пока не уступил Гарри Каспарову (имеет статус иноагента в РФ). Занимал пост депутата Госдумы VI и VII созывов в 2011–2019 годах.