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Врач рассказала о вызывающей неконтролируемые приступы смеха болезни

Врач Кузьмина рассказала о болезни, которая проявляется в виде неконтролируемых приступов смеха или плача
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Фото: Getty Images/Jose Luis Pelaez Inc
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В редких случаях эпилепсия может проявляться в виде внезапных неконтролируемых приступов смеха или плача. Об этом «Известиям» рассказала врач-нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина.

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«Эпилепсия — заболевание очень многоликое. Оно может проявляться по-разному, не только всем известными судорогами, потерей сознания, пеной изо рта, но и внезапными неконтролируемыми приступами смеха или плача. Это крайне редкое явление среди пациентов с эпилепсией», — отметила она.

По словам эксперта, зачастую такие приступы, которые называют геластическими, не являются следствием внешних факторов, связанных, например, с общением. То есть человек начинает смеяться или плакать спонтанно, не из-за смешной шутки или грустной истории.

«Пациенты не испытывают чувство радости или грусти в это время. Обычно эти приступы непродолжительны, смех или плач механические. Опасность состоит в том, что окружающие могут воспринять смех или слезы как проявление эмоций, а не заболевания, из-за чего происходят задержки в его выявлении», — указала Кузьмина.

Она объяснила, что геластические приступы эпилепсии связаны с гамартомой гипоталамуса — опухолевидным образованием в области гипоталамуса. Также причиной геластических приступов могут являться другие поражения головного мозга, к примеру, в височной или лобной области.

«От локализации проблемы зависят течение заболевания и его симптоматика. Также локализация влияет на то, через какое время начнут проявляться геластические приступы, будут ли они сопровождаться другой симптоматикой и так далее», — уточнила нейропсихолог.

Лечение осуществляется с помощью лекарственных средств. Также может быть проведено хирургическое вмешательство, которое может оказать влияние на замедление развития заболевания на определенной стадии, добавила Кузьмина.

В марте прошлого года было опубликовано исследование американских ученых, которые нашли способ контролировать эпилептические припадки. Так, специалисты нашли новую химическую реакцию, которая стабилизирует натриевый канал, препятствующий перевозбуждению нейронов. В рамках эксперимента была выведена мышь с искусственной мутацией нейронного канала, которая впоследствии была устранена. Подчеркивалось, что данное открытие должно поспособствовать созданию препарата для подавления эпилепсии у людей.

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