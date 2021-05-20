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Ученые нашли способ контролировать эпилептические припадки

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Американские ученые провели исследовательскую работу, в ходе которой смогли найти новую химическую реакцию. Ее планируют использовать для разработки способа контроля эпилептических припадков. Об этом сообщается в статье издания The Journal of Clinical Investigation, опубликованной 2 марта.

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Авторы статьи отмечают, что в мозге человека имеется около 86 млрд нервных клеток — нейронов. Большая часть из них — возбуждающие нейроны, которые отправляют сообщения пучкам нервов, управляющих мышцами. Второй тип — тормозящие нейроны (20%), блокирующие функцию возбуждающих нервных клеток. Баланс между функциями этих двух типов клеток важен для поддержания работы мозга.

Ученые обнаружили химическую реакцию, которая стабилизирует натриевый канал, препятствующий перевозбуждению нейронов. Ее выявили в мембранах тормозящих нейронов в мозге мышей с недостатком белка. Биологи назвали данную реакцию неддилированием.

В рамках эксперимента была выведена мышь с искусственной мутацией нейронного канала, а после путем неддилирования мутация была устранена, говорится в статье.

Ученые планируют использовать данное открытие для создания препарата для подавления эпилепсии у людей.

В апреле британские врачи назвали опасность популярного обезболивающего — парацетамола. Его передозировка может привести к неприятной побочной реакции организма. По словам специалистов, самыми частыми симптомами передозировки препарата являются рвота и тошнота. Также передозировка может привести к повреждению печени.

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