Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о планах Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС
Мир
Эстония намерена в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с РФ
Экономика
Компания Adidas начала отказываться от своих магазинов в России
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Мир
Шмыгаль заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах Украины
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

Посол Нидерландов вызван в МИД России

МИД РФ выразил протест послу Нидерландов из-за попыток британских служб вербовать российского атташе в Гааге
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Нидерландов в Москве вызван в МИД России 31 октября.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

В министерстве указали, что в последние годы в Нидерландах в отношении сотрудников российских дипведомств было совершено несколько провокаций со стороны иностранных спецслужб.

«Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют. <...> Безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В апреле посол Нидерландов в России был вызван в МИД страны, где ему выразили протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов.

Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в российской столице и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022