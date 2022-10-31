Посол Нидерландов вызван в МИД России

Посол Нидерландов в Москве вызван в МИД России 31 октября.

«В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

В министерстве указали, что в последние годы в Нидерландах в отношении сотрудников российских дипведомств было совершено несколько провокаций со стороны иностранных спецслужб.

«Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют. <...> Безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В апреле посол Нидерландов в России был вызван в МИД страны, где ему выразили протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов.

Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в российской столице и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.