Послу Нидерландов выразили протест в МИД РФ

Посол Нидерландов в России был вызван в МИД страны, где ему выразили протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов. Об этом 19 апреля сообщили в дипведомстве РФ.

Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника Генконсульства в Санкт-Петербурге.

«19 апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта persona non grata 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД РФ сообщает, что они должны покинуть Россию в срок до 14 дней.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов распространило сообщение о выселке российских дипломатов из страны. Основанием для данного решения послужила полученная МИД Нидерландов информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

28 марта 45 российских дипломатов покинули Польшу. По словам посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева, власти республики не смогли предъявить высланным дипломатам никаких конкретных претензий. Посольство РФ и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи, несмотря на высылку дипломатов. Ноту о высылке Андреев получил 23 марта. Все дипломаты, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом. В тот же день Андреев заявил о заморозке Польшей счетов посольства на полгода.

18 марта Эстония объявила о том, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Такое же решение приняли Латвия и Литва.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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