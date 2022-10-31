Жительница Южно-Сахалинска отдала мошенникам больше 4,2 млн рублей

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась больше 4,2 млн рублей. 28-летняя женщина перечислила на посторонние счета собственные накопления, а также оформила кредит.

По словам жительницы села Березняки, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что кто-то якобы пытается выполнить денежный перевод за пределы страны. Потерпевшая согласилась снять со счетов больше 2,5 млн рублей и с помощью банкомата зачислить их на посторонний счет. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. В дальнейшем женщина на сайте банка оформила кредит и перевела на посторонний счет почти 1,75 млн рублей. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Еще одно обращение в полицию поступило от жительницы Долинского городского округа. Ей поступил звонок от незнакомца, который сообщил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя сахалинки в столице. Женщина создала виртуальную карту под контролем мошенников и перевела со своего счета 570 тыс. рублей.

Днем ранее сообщалось о похожем случае мошенничества в Якутии. Жительница Ленска согласилась оформить кредит и перевела посторонним лицам 400 тыс. рублей.