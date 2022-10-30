Жительница Якутии перевела мошенникам 400 тыс. рублей

В Якутии очередной жертвой мошенников стала жительница Ленска. Она перевела аферистам 400 тыс. рублей, взятых в кредит.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГУ МВД России по республике, потерпевшей с иногороднего номера позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина поинтересовался, не подавала ли она заявку на кредит, а получив отрицательный ответ, убедил женщину «спасти» средства.

Следуя инструкциям незнакомца, жительница Ленска оформила в банке кредит и обналичила средства, а затем перевела их на указанные счета. Ущерб составил 400 тыс. рублей.

После того как лжебанкиры перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В сентябре на удочку аферистов попал 73-летний инженер из Якутска. Мужчина оформил в банке кредит и перевел все средства на «безопасный счет».