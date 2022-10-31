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Комбат «Востока» рассказал о ситуации в подконтрольной ВСУ Павловке

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Основная сложность повторного взятия Павловки, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в общей стратегии организации обороны в селах. Об этом 31 октября рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

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Он считает, что украинской армии больше нет смысла удерживать Павловку, однако отойти противнику будет затруднительно, и тогда останется «или драться, или сдаваться».

При этом Ходаковский объяснил, что главной трудностью повторного взятия Павловки является общая стратегия обороны в селах. По его словам, в качестве укрытий военным приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта.

«Сидя в подвале, при таком подходе боец не видит ничего вокруг — только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения. А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», — написал он в Telegram-канале.

Недалеко от Павловки располагается Угледар, где стоит мощная оптика. Занимая этот населенный пункт, противник обладает преимуществом на высоте, подчеркнул Ходаковский.

«На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар — иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: 1800 метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов, а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», — добавил он.

Накануне стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

В тот же день военнослужащие России силами артиллерии и авиации семь раз отбивали безуспешные атаки украинских военных и уничтожили 250 противников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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