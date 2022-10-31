В Китае рассказали о держащем в страхе США российском бомбардировщике

Китайский портал «Байцзяхао» (Baijiahao) рассказал о российском сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160, который, по словам автора статьи, держит в страхе США на протяжении всего времени, что находится на вооружении в России. А это, по данным обозревателя, длится уже несколько десятилетий.

Автор статьи указал, что этот бомбардировщик может вызвать зависть у американцев своими преимуществами. Одно из них — способность разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости.

«Ту-160 — это супербомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу двенадцатью такими снарядами с четырехсоткилограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до 5 тыс. км, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время. Он также может выстраивать собственную траекторию полета для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа, позволяя им беспрепятственно обходить средства ПВО противника и наносить смертоносные удары по нужной цели», — рассказал автор статьи о российском Ту-160.

Он также отметил, что с помощью внутреннего вращающегося магазина и внешних пилонов российский бомбардировщик может нести до 24 ракет Х-15 разом для поражения корабельных или наземных целей.

«Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. <...> Скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить», — констатировал автор.

Ту-160 «Белый лебедь» был разработан в ПАО «Туполев» в 1970-х годах.

В марте экс-зампред правительства РФ, ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году.

А в январе с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполева» совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М. Он прошел на высоте 600 м и длился около 30 минут.