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Модернизированный Ту-160 выполнил первый полет

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В среду с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации Ростех) совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в «Известия» 12 января.

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Полет прошел на высоте 600 м и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

В рамках выполнения программы по госконтракту между Минпромторгом и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолета, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в Ростех.

«Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана», — приводятся в сообщении словам главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Он добавил, что ведомство видит «значительные перспективы» для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных.

Самолет сохраняет внешний облик, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

«Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в новой машине на 80% обновили и модернизировали системы и оборудование. Реализация программы модернизации и воспроизводства стратегических ракетоносцев Ту-160 потребовала обновления производственной базы.

Управляющий директор «Туполев» Вадим Королев заявил, что в рамках программы на Казанском авиазаводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

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