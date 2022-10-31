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«Единая Россия» исключит из партии депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребенка

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Депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехавшего с места ДТП, с позором исключат из партии и фракции в райсовете. Об этом 31 октября заявила глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова», ― заявила Швец, слова которой приводит сайт регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области.

По мнению главы исполкома, Мамонтов должен понести наказание по всей строгости закона.

«Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», ― добавила Швец.

Накануне стало известно, что Мамонтов сбил шестилетнего ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.

По последним данным, мальчик остается в тяжелом состоянии в реанимации. Ему оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что ситуацию на свой личный контроль возьмет глава Татарского муниципального района Новосибирской области Юрий Вязов.

Как сообщает областная прокуратура, по факту аварии возбуждено два административных дела по ст. 12.24 и 12.27 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

Кроме того, по указанию прокурора района в понедельник в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

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