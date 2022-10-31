Эксперты спрогнозировали курс внешней политики США после выборов

После промежуточных выборов в конгресс внешняя политика США вряд ли кардинально изменится, так как по многим вопросам у демократов и республиканцев единая позиция. Об этом рассказал «Известиям» старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса (Вашингтон) Майкл О'Хэнлон.

«Я не думаю, что внешняя политика по итогам ноябрьских выборов сильно изменится. По ситуации на Украине и Китаю (в том числе речь идет и о Тайваньском вопросе. — Ред.), несмотря на некоторые разногласия, обе партии во многом придерживаются единой позиции», — предположил он.

Также американский эксперт заявил, что не стоит ждать каких-либо изменений в отношениях с Тегераном, так как даже при находящихся у власти демократах переговоры по ядерной сделке стоят на месте.

Не возлагать больших надежд на смену внешнеполитического курса США как минимум до 2024 года призвал и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, «большинство членов конгресса в обеих партиях по-прежнему претендует на роль лидера США в однополярном мире, и не хочет признавать, что в настоящее время мир де-факто стал многополярным».

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