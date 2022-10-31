В России появится своя система защиты ТВ от пиратов

ГП «Космическая связь» (ГП КС) разрабатывает систему условного доступа для операторов спутникового и кабельного телевидения, рассказал «Известиям» гендиректор ГП КС Алексей Волин.

Он объяснил, что актуальность разработки заключается в обеспечении непрерывной работы каналов, поскольку подавляющее большинство российских операторов сейчас пользуются разработками такого рода из США и ЕС. Из-за чего происходят сбои в работе каналов, отключения и прочее, пояснил специалист.

Система условного доступа предотвращает пиратский просмотр телеканалов. Использование зарубежных систем условного доступа связано с риском их отключения, отметил директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло. Тогда оператору придется вещать незакодированный сигнал, что разрушит его бизнес-модель. Теоретически с помощью таких систем можно даже отключить приемное оборудование, утверждает один из специалистов в области платного ТВ.

Использование иностранных систем кодировки чревато тем, что разработчик или третьи лица могут полностью заблокировать прием платного ТВ для зрителей того или иного оператора, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Или же открыть прием платных телеканалов, что сделает бессмысленным бизнес оператора.

Появление на рынке независимой системы кодировки актуально для операторов, считает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Это может снизить риски для российских участников рынка платного ТВ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код знает: когда заработает российская система защиты ТВ от пиратов