Холодный фронт принесет в Липецкую область заморозки и снег

В ближайшие дни через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает GOROD48 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 31 октября, погода в области будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

«Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер прогнозируется северо-западный, отмечает LipetskMedia. Его порывы достигнут 17 м/с.

В Липецке — облачно с прояснениями, дождь и снег. Температура воздуха ночью — от 0 до -2, днем — от +2 до +4 градусов.

Ранее, 30 октября, в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.