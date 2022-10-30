Реклама
Прямой эфир
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Генсек ООН запланировал добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции
Мир
Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»
Армия
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Мир
Число погибших во время давки в Сеуле достигло 154
Мир
СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией
Мир
В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга
Мир
Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию
Общество
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов
Общество
Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября
Спорт
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ

«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов. Об этом сообщается 30 октября в Telegram-канале перевозчика.

Трафик работы: «Аэрофлот» и S7 вышли на рекордные перевозки в РФ
За счет чего компаниям удалось нарастить пассажиропоток, несмотря на закрытие аэропортов на юге страны

«Переход на новую систему бронирования и регистрации завершен, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов!» — говорится в заявлении.

Программа лояльности работает в прежнем режиме.

Вместе с тем в компании предупредили, что отдельные услуги могут быть временно недоступны, пока продолжается адаптация новой системы.

О том, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов Leonardo к 1 ноября, сообщалось еще в начале сентября.

Отмечалось, что на систему Leonardo уже перешел лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».

26 октября авиакомпания S7 Airlines также перешла на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022