«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов. Об этом сообщается 30 октября в Telegram-канале перевозчика.

«Переход на новую систему бронирования и регистрации завершен, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов!» — говорится в заявлении.

Программа лояльности работает в прежнем режиме.

Вместе с тем в компании предупредили, что отдельные услуги могут быть временно недоступны, пока продолжается адаптация новой системы.

О том, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов Leonardo к 1 ноября, сообщалось еще в начале сентября.

Отмечалось, что на систему Leonardo уже перешел лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».

26 октября авиакомпания S7 Airlines также перешла на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров.