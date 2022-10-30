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В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jim West
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал обсудить вопрос добычи газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Об этом он заявил 30 октября в интервью редакционной группы Funke.

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«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды. Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», — сказал он.

Линднер заявил, что добычу можно начать на отдельных месторождениях. Это позволит Германии самостоятельно покрывать свои потребности в природном газе.

Фрекинг позволяет увеличивать добычу газа, однако при этом создает угрозу загрязнения питьевой воды для проживающего рядом населения, в связи с чем многие страны мира, в том числе Германия, законодательно ввели запрет на разработки таким методом.

Ранее, 8 сентября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о выдаче 100 лицензий на добычу нефти и газа. Она заявила, что добыча сланцевого газа с помощью фрекинга возобновится там, где это одобрят местные жители.

16 апреля министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия не планирует добывать газ с помощью фрекинга, потому что это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии. По его словам, по этой причине Берлин не способен быстро отказаться от поставок российского газа.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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