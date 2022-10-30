Daily Mail: Британия подозревает Россию во взломе телефона Лиз Трасс

Российские хакеры взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, когда она еще занимала пост министра иностранных дел. Инцидент заставил Трасс сменить номер телефона, которым она владела на протяжении 10 лет. Об этом 29 октября пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что взлом был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, действующий в то время премьер Борис Джонсон скрывал эту информацию от общественности.

В материале уточняется, что кибершпионы завладели сверхсекретными переписками с ключевыми международными партнерами, а также содержанием частных бесед с ведущим политическим союзником Трасс Кваси Квартенгом.

«Это не очень хорошо для спецслужб, если телефон министра иностранных дел может быть так легко украден для отправки щепетильных личных сообщений агентами, предположительно, работающими на Россию», — говорится в статье.

Кроме того, указывается, что Трасс опасалась обнародования информации о взломе. Она боялась, что, если новость об этом просочится в СМИ, это может помешать ей в гонке за пост премьер-министра.

Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании 44 дня — меньше всех в истории страны. 20 октября она покинула пост.

Ранее, 16 октября, генеральный прокурор Болгарии Борислав Сарафов обвинил Россию в хакерской атаке на сайты органов власти республики. Накануне правительственные сайты подверглись интенсивной DDoS-атаке, организаторы которой пытались ограничить доступ пользователей к сайтам, но не затрагивали их содержимое.