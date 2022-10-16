В Болгарии обвинили Россию в хакерской атаке на сайты госорганов

Хакерская атака, которой подверглись сайты органов власти Болгарии в субботу, была организована из России. Об этом заявил 16 октября генеральный прокурор республики Борислав Сарафов.

«Установлено конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на болгарские правительственные сайты. Это лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации», — сообщил Сарафов агентству BTA.

15 октября страница администрации президента Болгарии и другие правительственные сайты подверглись интенсивной DDoS-атаке, организаторы которой пытались ограничить доступ пользователей к сайтам, но не затрагивали их содержимое. По словам главного прокурора республики Ивана Гешева, хакерская атака началась из российского Магнитогорска.

10 октября американский телеканал CNN сообщил, что более десятка веб-сайтов международных аэропортов США, в том числе несколько крупнейших аэропортов страны, оказались недоступными. Ответственность за это взяли на себя русскоязычные хакеры из группировки, называющей себя Killnet. Руководитель аппарата агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кирстен Тодт заявила, что власти следят за ситуацией.

Ранее, 5 октября, группа Killnet взяла на себя ответственность за отключение веб-сайтов правительств штатов США. Группа также взяла на себя ответственность за непродолжительное закрытие веб-сайта конгресса США в июле и за кибератаки на организации в Литве после того, как прибалтийская страна в июне заблокировала доставку некоторых товаров в российский анклав Калининград.

29 июня норвежский телеканал NRK сообщил о массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. В этом телеканал обвинил российских хакеров из группировки Killnet. Отмечалось, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.