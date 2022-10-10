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CNN сообщил об атаке российских хакеров на сайты 14 американских аэропортов

Телеканал CNN: русскоязычные хакеры отключили сайты нескольких аэропортов США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более десятка веб-сайтов международных аэропортов США, в том числе несколько крупнейших аэропортов страны, оказались недоступными. Ответственность за это взяли на себя русскоязычные хакеры из группировки, называющей себя Killnet. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 10 октября.

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Как передает «Газета.Ru», в числе пострадавших от хакерских атак оказались сайты таких крупных аэропортов, как Хартсфилд-Джексон в Атланте и аэропорт Лос-Анджелеса.

Сообщается, что руководитель аппарата агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кирстен Тодт заявила, что власти следят за ситуацией.

Известно также, что атаки не оказали влияния на авиаперелеты. Они лишь доставили некоторое неудобство тем, кто искал информацию о перелетах.

Также отмечается, что хакеры активизировали свою деятельность в странах НАТО после начала российской спецоперации на Украине.

Ранее, 5 октября группа Killnet взяла на себя ответственность за отключение веб-сайтов правительств штатов США. Группа также взяла на себя ответственность за непродолжительное закрытие веб-сайта Конгресса США в июле и за кибератаки на организации в Литве после того, как прибалтийская страна в июне заблокировала доставку некоторых товаров в российский анклав Калининград.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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