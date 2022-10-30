Жертвами ЧП в центре южнокорейской столицы стали две россиянки

Две гражданки России погибли, ещё одна пострадала в давке в Сеуле, об этом сообщили в посольстве России. По данным агентства Yonhap, жертвами ЧП в центре южнокорейской столицы стали еще 17 иностранцев.

Общее число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина возросло до 151, передает телеканал «Известия». Трагедия произошла во время шествия по узкому переулку около отеля Hamilton. Предположительно, люди направились в район Итхэвон, чтобы увидеть популярного поп-исполнителя.

Президент Южной Кореи объявил национальный траур. Юн Сок Ёль посетил место трагедии и выразил соболезнования семьям погибших.

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