Кинолог рассказал о грубых ошибках при воспитании собаки

В процессе воспитания собаки следует избегать ошибок, которые могут поставить под угрозу жизнь самого питомца и окружающих. Об этом 30 октября рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Конечно, ошибки совершают практически все собаководы, не стоит сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так. Избегать нужно только тех ошибок, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье собаки, а также окружающих», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Так, он отметил бессмысленность наказания собаки за ее естественное поведение. Например, при попытке познакомиться во время прогулок на улице со своими сородичами. Животное, уточнил специалист, не поймет наказания и станет опасаться любой реакции хозяина.

Применение физической силы Голубев назвал неприемлемым способом наказания, поскольку такое поведение хозяина может негативно сказаться на психике животного. Собака может испытывать постоянный стресс и даже стать агрессивной.

Важными составляющими дрессировки кинолог назвал выработанный распорядок дня и правила, которые должны соблюдать все члены семьи по отношению к питомцу.

«Если собаке запрещен вход на кухню, то ваше хорошее настроение — это не повод не следовать этому правилу. Если вы нарушаете свои же правила, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной, непослушной и раздражительной. О таких собаках говорят, что у нее проблемный характер, при этом действуя хаотично и непоследовательно», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что собаку также не следует наказывать за проступки, которые она сделала во время отсутствия хозяина дома. У четвероногих не развито абстрактное мышление, поэтому собака не сможет понять, за что именно ее наказали. Таким образом, показывать свое недовольство имеет смысл только в момент совершения питомцем какого-либо непозволительного действия.

В конечном счете, заключил кинолог, собаке должен нравиться процесс дрессировки, поэтому не стоит пытаться научить ее всему и сразу, перегружая тем самым животное.

Ранее, 19 октября, Голубев рассказал «Известиям», о чем говорит отклонение от привычного поведения питомцев. По его словам, если собака переедает, у нее могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если же отказывается от пищи, нельзя насильно заставлять питомца есть, а следует выяснить причину.