Военные ВВО получили подарки и письма на передовой в зоне СВО

Военнослужащим передовых подразделений Восточного военного округа (ВВО), выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, прямо на позиции доставили подарки от школьников и представителей Союза пенсионеров Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны России.

В преддверии наступления холодов неравнодушные граждане передали военнослужащим теплую одежду, а дети написали письма для солдат с добрыми пожеланиями и благодарностью за добросовестное выполнение воинского долга.

«Данный груз мы принесли от пенсионеров в Московской области и не только. Привезли специально военнослужащим теплые вещи», — военнослужащий батальона обеспечения, позывной «Кизляр».

Бойцы подразделений ВВО поблагодарили отправителей подарков за проявленные внимание и заботу.

«Я хочу выразить большую благодарность от всего состава подразделения за подарки, сделанные своими руками. Они очень греют душу, будут согревать нас в холодную погоду, а также давать нам энергию и силу для выполнения специальных задач, которые перед нами стоят. Мы будем делать всё возможное для защиты нашего народа», — сказал разведчик подразделения специального назначения с позывным «Скала».

Ранее, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие ВС РФ отбросили противника на исходные позиции после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении, уничтожив свыше 60 украинских военных. Кроме того, сообщили в оборонном ведомстве, уничтожено 17 бронемашин и 12 автомобилей.

Как отметил накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, российские войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточнил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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