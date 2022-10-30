Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Мир
СМИ сообщили о планах Маска начать увольнения в Twitter
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Мир
Чешские СМИ сообщили о травле детей украинских беженцев в школах
Мир
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Спорт
Российский боксер Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом
Мир
В ООН получили уведомление от России о выходе из зерновой сделки
Мир
Байден перепутал количество штатов в США
Общество
В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена военными РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины
Сюжет:

Военные ВВО получили подарки и письма на передовой в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащим передовых подразделений Восточного военного округа (ВВО), выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, прямо на позиции доставили подарки от школьников и представителей Союза пенсионеров Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны России.

В преддверии наступления холодов неравнодушные граждане передали военнослужащим теплую одежду, а дети написали письма для солдат с добрыми пожеланиями и благодарностью за добросовестное выполнение воинского долга.

«Мгновение, свист в небе, и ты уже валяешься на асфальте»
Военное положение, маршрутки под обстрелами и борьба за воду — специальный корреспондент «Известий» о том, что происходит в Донецке

«Данный груз мы принесли от пенсионеров в Московской области и не только. Привезли специально военнослужащим теплые вещи», — военнослужащий батальона обеспечения, позывной «Кизляр».

Бойцы подразделений ВВО поблагодарили отправителей подарков за проявленные внимание и заботу.

«Я хочу выразить большую благодарность от всего состава подразделения за подарки, сделанные своими руками. Они очень греют душу, будут согревать нас в холодную погоду, а также давать нам энергию и силу для выполнения специальных задач, которые перед нами стоят. Мы будем делать всё возможное для защиты нашего народа», — сказал разведчик подразделения специального назначения с позывным «Скала».

Ранее, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие ВС РФ отбросили противника на исходные позиции после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении, уничтожив свыше 60 украинских военных. Кроме того, сообщили в оборонном ведомстве, уничтожено 17 бронемашин и 12 автомобилей.

Как отметил накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, российские войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточнил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022