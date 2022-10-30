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Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета до $1,4 трлн
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Президент США Джо Байден объявил, что дефицит бюджета страны сократился на $1,4 трлн, что стало, по его словам, крупнейшим годовым сокращением данного показателя.

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«Дефицит сократился на $1,4 трлн в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», ― написал американский лидер у себя в Twitter 29 октября.

В то же время в начале октября стало известно, что госдолг Соединенных Штатов Америки превысил $31 трлн, что стало историческим рекордом. Из них свыше $24 трлн пришлось на частных лиц, около $6,8 трлн уходило на внутригосударственные холдинги.

Отмечалось, что такие показатели происходят в «неподходящий момент», поскольку низкие процентные ставки заменяются на более высокие затраты по займам. Последнее связано с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) старается снизить инфляцию в стране. И в результате в долгосрочной перспективе более высокие ставки делают обслуживание американского долга более дорогостоящим.

В сентябре аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева в разговоре с «Известиями» отметила, что повышение ставок и рост доллара до исторических максимумов создают проблемы в обслуживании долга стран, у которых есть кредиты в долларах, обслуживание долга становится неприемлемо дорогим. При этом Беляева уточнила, что опасна именно скорость наращивания ставки, поскольку к ней привязана доходность по гособлигациям.

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