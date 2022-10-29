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Появились кадры с освобожденными из плена российскими военнослужащими

Российские военные рассказали, что в плену их заставляли говорить на украинском языке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют кадры с вернувшимися в субботу, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военными.

Они были доставлены на территорию России на трех пассажирских автобусах в сопровождении конвоя.

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Военнослужащий Илья рассказал, как в лагере для пленных на них оказывали психологическое давление и запрещали общаться на родном русском языке.

«Во Львове, где лагерь для военнопленных, нас не трогали, но морально и психологически на нас сильно давили. Заставляли общаться между собой на украинском языке. Не давали русские книги. Я очень благодарен, что нас не забывают. Мы там крепились, ждали нашей победы. Дух переполняет. Хочется увидеть семью поскорее и чем-то помочь фронту», — сказал он.

По словам мужчины, в случае приезда иностранных журналистов или известных блогеров отношение к россиянам менялось, но в их отсутствие он получил удар ножом в спину.

Еще один военнослужащий по имени Бахриддин рассказал, как в плену его пытались убедить, что в России его не ждут, однако это оказалось не так.

«Как видите, хочет Россия обменять. Я здесь, мои товарищи здесь. Все счастливы, что Минобороны не бросает нас. Мы нужны, о нас помнят», — сказал он.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле 50 на 50. Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Военнослужащих самолетами ВКС России доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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