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В Красноярском крае задержали троих подозреваемых в истязании детей

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Фото: СК РФ
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В Красноярском крае задержали троих жителей села Юрьевка, которые, как полагает следствие, истязали подопечных детей, периодически их избивая. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

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По версии следствия, в 2014, 2016 и 2020 годах 53-летняя жительница села оформила опеку над четырьмя девочками в возрасте от трех до 11 лет. С момента передачи их в семью она вместе со своим 54-летним мужем и 22-летнем зятем периодически избивала детей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту истязания детей и ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию. В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

На текущий момент две девочки находятся под опекой в других семьях, еще одна — в соцучреждении, а самая старшая из них — под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия.

Накануне, 28 октября, сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Горно-Алтайска, которая, как полагает следствие, на протяжении месяца истязала свою годовалую дочь.

В декабре 2021 года в Омской области суд приговорил издевавшуюся над своим полуторагодовалым сыном мать к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Соучастница преступления, являющаяся сестрой матери ребенка, получила 3 года и 9 месяцев колонии.

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