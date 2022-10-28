Жительница Горно-Алтайска предстанет перед судом за истязание годовалой дочери

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки, которая, как полагает следствие, на протяжении месяца истязала свою годовалую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Алтай.

По версии следствия, обвиняемая избивала свою годовалую дочь с июля по август 2022 года, используя для этого малозначительные поводы. Услышав в очередной раз плач ребенка, соседка позвонила в полицию. Прибывший сотрудник обнаружил на теле ребенка многочисленные кровоподтеки и незамедлительно передал девочку в больницу.

В результате было возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Сейчас оно с обвинительным заключением направлено прокурору.

Обвиняемая лишена родительских прав, а опека над ребенком оформлена жителями соседнего региона.

В декабре 2021 года в Омской области суд приговорил издевавшуюся над своим полуторагодовалым сыном мать к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Соучастница преступления, являющаяся сестрой матери ребенка, получила 3 года и 9 месяцев колонии.