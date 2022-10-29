В Минобороны поздравили победителей III Всемирных курсантских игр

Министерство обороны России (МО РФ) поздравило спортсменов-победителей III Всемирных курсантских игр.

В торжественном мероприятии участвовал статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков. От имени главы ведомства Сергея Шойгу Панков поздравил участников и отметил, что в этом году российская сборная установила рекорд по числу завоеванных медалей.

«Проводимые под эгидой Международного совета военного спорта состязания в полной мере соответствовали лозунгу этой организации ― «Дружба через спорт». Они были наполнены духом взаимопонимания и единения будущей военной элиты разных стран, что является залогом доверительных отношений между государствами», ― подчеркнул Панков.

Россия на соревнованиях завоевала 145 медалей (73 золотых, 46 серебряных, 26 бронзовых). Второе место одержала Республика Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье ― Армения (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Статс-секретарь наградил особо отличившихся курсантов медалями «За успехи в спорте» и знаками отличия «Мастер спорта России», а трех тренеров ― медали «За трудовую доблесть». Также воинские звания «Майор» получили старший тренер спортивной команды и главный судья по летнему биатлону Виктор Васильев и тренер, главный судья по волейболу Алексей Федосеев.

Соревнования проходили в семи дисциплинах: международное военное пятиборье, легкая атлетика, спортивное ориентирование, стрельба, волейбол, плавание и летний биатлон.

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