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В Минобороны поздравили победителей III Всемирных курсантских игр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России (МО РФ) поздравило спортсменов-победителей III Всемирных курсантских игр.

В торжественном мероприятии участвовал статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков. От имени главы ведомства Сергея Шойгу Панков поздравил участников и отметил, что в этом году российская сборная установила рекорд по числу завоеванных медалей.

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«Проводимые под эгидой Международного совета военного спорта состязания в полной мере соответствовали лозунгу этой организации ― «Дружба через спорт». Они были наполнены духом взаимопонимания и единения будущей военной элиты разных стран, что является залогом доверительных отношений между государствами», ― подчеркнул Панков.

Россия на соревнованиях завоевала 145 медалей (73 золотых, 46 серебряных, 26 бронзовых). Второе место одержала Республика Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье ― Армения (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Статс-секретарь наградил особо отличившихся курсантов медалями «За успехи в спорте» и знаками отличия «Мастер спорта России», а трех тренеров ― медали «За трудовую доблесть». Также воинские звания «Майор» получили старший тренер спортивной команды и главный судья по летнему биатлону Виктор Васильев и тренер, главный судья по волейболу Алексей Федосеев.

Соревнования проходили в семи дисциплинах: международное военное пятиборье, легкая атлетика, спортивное ориентирование, стрельба, волейбол, плавание и летний биатлон.

Ранее, 28 октября, участники акции «Мы вместе. Дети» отправили российским военным, которые сражаются в рамках специальной военной операции (СВО), больше 270 тыс. писем поддержки. Отмечается, что больше 100 тыс. из них уже дошли до получателей.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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