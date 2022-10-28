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Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации и отчитался о выполнении поставленных задач.

По его словам, поставленная Путиным ранее задача о мобилизации 300 тыс. человек была выполнена в полном объеме и никаких дополнительных заданий не планируется. Военкоматы продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и контрактников, почеркнул он.

Как рассказал Шойгу, из 300 тыс. мобилизованных 82 тыс. направлены в район проведения спецоперации. Из них 41 тыс. участвует в боевых действиях. Еще 218 тыс. человек в настоящее время находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание.

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В ответ на это Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ во время проведения частичной мобилизации за патриотизм, верность долгу, решимость защищать Россию и граждан страны. Он также выразил благодарность властям регионов и военкоматам за проведенную работу.

При этом президент отметил, что сейчас самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы мобилизованные чувствовали себя уверенно.

Шойгу, в свою очередь, признал, что на начальном этапе мобилизации возникали проблемы со снабжением мобилизованных и положенными им выплатами. Однако сейчас, по его словам, эти проблемы удалось решить и теперь военнослужащие обеспечены всем необходимым.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Таким образом, частичная мобилизация в России продлилась месяц и одну неделю. Сама же военная спецоперация продолжается с 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности освобожденных территорий и их населения.

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