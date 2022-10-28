Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ во время проведения частичной мобилизации. На эту тему он высказался 28 октября на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил», — указал глава государства.
Президент России также поблагодарил мобилизованных Россиян за патриотизм, верность долгу, решимость защищать Россию и граждан страны.
Также Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по мобилизации. Он подчеркнул, что проблемы на первом этапе были неизбежны, так как в России много десятилетий подобных мероприятий не проводилось.
Президент России указал на необходимость внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил РФ, в том числе и сухопутные войска.
Со своей стороны Шойгу сообщил Путину, что 82 тыс. человек, призванных по частичной мобилизации, отправлены в зону проведения СВО после прохождения обучения.
Новость дополняется