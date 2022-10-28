Реклама
Прямой эфир
Интернет
Вход на «Госуслуги» по биометрии станет доступен с февраля
Мир
Лукашенко заявил о важности очного проведения саммита ОДКБ в Ереване
Мир
Глава МАГАТЭ указал на медленный темп создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Происшествия
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки Бабаевой
Спорт
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном
Интернет
Twitter сняла блокировку с аккаунта Канье Уэста
Мир
Гросси заявил о желании приехать в Москву и Киев для консультаций по ЗАЭС
Мир
Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года
Мир
Кличко заявил о нехватке до половины электроэнергии в Киеве
Мир
Канада расширила санкции против России
Мир
В Киевской области введут беспрецедентные ограничения в сфере энергетики
Мир
Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $275 млн

Семь человек погибли в ДТП с участием газели и бензовоза под Белгородом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь человек погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом при столкновении пассажирской «Газели» с бензовозом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отличная вина: с кого взыскивать ущерб в случае аварий с такси
Объединение пассажиров поддержало агрегаторов в вопросе ответственности за ДТП

По его словам, авария произошла в Шебекинском городском округе.

«По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская «Газель» столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить о них. Также губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным источника «Известий», бензовоз — военный «Урал» — стоял без опознавательных знаков на обочине автодороги Белгород– Шебекино в районе села Купино. Предварительно, водитель «Газели» мог не заметить его. В автомобиле в это время находилось 10 человек. Все погибшие и пострадавшие — пассажиры «Газели».

Ранее в пятницу пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения трех иномарок в Уфе. Авария произошла днем на Затонском шоссе. По предварительной информации, столкнулись легковые Mazda и Lexus, после чего в них врезался внедорожник Land Rover. Троих взрослых и двух несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022