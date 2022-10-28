Семь человек погибли в ДТП с участием газели и бензовоза под Белгородом

Семь человек погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом при столкновении пассажирской «Газели» с бензовозом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, авария произошла в Шебекинском городском округе.

«По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская «Газель» столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить о них. Также губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным источника «Известий», бензовоз — военный «Урал» — стоял без опознавательных знаков на обочине автодороги Белгород– Шебекино в районе села Купино. Предварительно, водитель «Газели» мог не заметить его. В автомобиле в это время находилось 10 человек. Все погибшие и пострадавшие — пассажиры «Газели».

Ранее в пятницу пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения трех иномарок в Уфе. Авария произошла днем на Затонском шоссе. По предварительной информации, столкнулись легковые Mazda и Lexus, после чего в них врезался внедорожник Land Rover. Троих взрослых и двух несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.