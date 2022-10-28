Трое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП в Уфе

В Уфе в результате столкновения трех иномарок пострадали трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Авария произошла днем 28 октября на Затонском шоссе. По предварительной информации, столкнулись легковые Mazda и Lexus, после чего в них врезался внедорожник Land Rover.

В результате пострадали водители Mazda и Lexus, а также трое их пассажиров, из которых двое — несовершеннолетние. Их доставили в больницу, пишет «МедиаКорСеть».

По факту случившегося организована проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

27 октября в Москаленском районе Омской области столкнулись легковушка и бензовоз. Погибли три человека, также пострадал годовалый ребенок.