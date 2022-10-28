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Концерт финалистов проекта «Река талантов» пройдет в Тольятти 30 октября

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Фото: Global Look Press/imago-images
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Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина приглашает посетить концерт финалистов всероссийского проекта «Река талантов», который состоится в Тольятти 30 октября в 17:00.

Как сообщили «Известиям» в петербургском Доме музыки, на сцене Тольяттинской филармонии выступят молодые успешные музыканты, лауреаты международных конкурсов виолончелист Даниил Прокофьев и флейтист Иван Копейчик.

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«В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучат Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и Увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта. Дирижер – Игорь Мокеров», — говорится в сообщении.

Программу вечера откроет одно из красивейших сочинений великого романтика Шуберта. В концерте прозвучит Увертюра в итальянском стиле ре мажор. А вариации на тему рококо Чайковского в программе концерта прозвучат в редакции Фитценгагена.

О начале финального этапа проекта «Река талантов» сообщалось 9 сентября. В рамках него лучшие участники мастер-классов должны выступить с филармоническими оркестрами Приволжья в октябре-ноябре текущего года.

«Река талантов» — это уникальный всероссийский проект, задуманный художественным руководителем Дома музыки, Народным артистом России Сергеем Ролдугиным для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру и готовящихся представлять Россию на международных конкурсах, где предполагается выступить с оркестром. Проект проводится с 2007 года и включает в себя сентябрьские мастер-классы в Санкт-Петербурге и выступления с оркестром в филармониях Поволжья в октябре и ноябре.

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