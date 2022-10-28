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Nokian Tyres продаст свой российский бизнес «Татнефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Финский производитель шин Nokian Tyres продаст подразделение своего бизнеса в РФ российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом 28 октября сообщило ТАСС.

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Ориентировочная сумма сделки составила €400 млн (примерно 24,5 млрд рублей), сообщили агентству в финской компании.

Компания Nokian Tyres объявила об уходе с российского рынка в июне текущего года. К шинному заводу финской Nokian Tyres, который находится в России, проявляли интерес нефтяная компания «Татнефть» и концерн AEON.

До недавних пор «Татнефть» выпускала шины марки Kama Tyres, однако из-за санкций вынужденно продала этот бизнес Татнефтехиминвест-холдингу.

29 августа стало известно, что шинный завод компании Nokian Tyres в России, который расположен во Всеволожске, выпускал до 16 млн покрышек ежегодно для легковых и грузовых автомобилей. По итогам 2021 года на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Большую часть продукции со всеволожского завода поставляли на экспорт в страны дальнего зарубежья, однако с 10 июля рынок Евросоюза для завода стал закрытым из-за санкций.

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