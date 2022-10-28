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МИД Тайваня возмутился словами Путина о статусе острова и визите «бабушки» Пелоси

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Фото: Global Look Press/Taiwan Foreign Ministr
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Министерство иностранных дел Китайской Республики на Тайване считает свою страну суверенной и выражает «решительный протест» речи президента России Владимира Путина о статусе острова. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщается на сайте ведомства.

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Днем ранее российский лидер на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которую Путин назвал бабушкой, — провокацией.

«Китайский коммунистический режим не управлял Тайванем ни одного дня и не имеет суверенитета над Тайванем. (...) Будущее Тайваня должно решаться 23,5 млн его жителей, и правительство и народ Тайваня не уступят военному, политическому и экономическому принуждению тоталитарного правительства Китая», — отреагировали на это высказывание в МИДе.

При этом на Тайване уверены, что Москва намеренно используют тайваньский вопрос как повод, чтобы «сбить с толку международную аудиторию» и отвлечь внимание от конфликта на Украине. Тайбэй также пообещал продолжать поддерживать Украину и помогать украинскому народу.

Отношения США и Китая усугубились после визита Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. Пекин расценил этот шаг как нарушение суверенитета Китая. В ответ было принято решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на остров, несмотря на протесты со стороны Китая.

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